Tempesta d’amore anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | Ana apre gli occhi su Philipp Helene e Günther sposi per finta
Al Fürstenhof i conti tornano sempre: una registrazione riemerge, gli sguardi cambiano, e l’amore si misura alla prova dei fatti. Ana comincia a vedere Philipp per ciò che è davvero, Helene si ritrova nel più improbabile dei “matrimoni” e il torneo di freccette divide coppie e cugine. Intanto Theo fa i conti con la claustrofobia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
