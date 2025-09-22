Telio Barbieri candidato di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni regionali

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 – «Domani, martedì 23 settembre, saremo presenti al mercato di Sansepolcro insieme a . Sarà l’occasione per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e illustrare le nostre proposte per il futuro della Toscana.? Le elezioni regionali si terranno il 12 e 13 ottobre: un appuntamento importante per dare alla nostra regione una prospettiva più giusta, sostenibile e solidale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: telio - barbieri

Elezioni regionali in Toscana, i candidati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra; I candidati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra a supporto di Eugenio Giani; Alleanza Verdi Sinistra presenta i candidati per le elezioni regionali.

Telio Barbieri, candidato di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni regionali - Arezzo, 22 settembre 2025 – «Domani, martedì 23 settembre, saremo presenti al mercato di Sansepolcro insieme a Telio Barbieri, candidato di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni regionali. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Telio Barbieri Candidato Alleanza