Telio Barbieri candidato di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni regionali

Arezzo, 22 settembre 2025 – «Domani, martedì 23 settembre, saremo presenti al mercato di Sansepolcro insieme a . Sarà l’occasione per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e illustrare le nostre proposte per il futuro della Toscana.? Le elezioni regionali si terranno il 12 e 13 ottobre: un appuntamento importante per dare alla nostra regione una prospettiva più giusta, sostenibile e solidale. 🔗 Leggi su Lanazione.it