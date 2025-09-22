Teleassistenza per gli anziani Lo smartwatch che controlla parametri vitali e stato di salute

Al via il progetto sperimentale di teleassistenza per gli ospiti dei mini alloggi protetti del centro polivalente Il Melograno di Cornaredo. Grazie al progetto voluto dall’amministrazione comunale e realizzato dalla società Alta Assistenza, gli anziani indossano al polso un dispositivo medico molto simile ad uno smartwatch in grado di rilevare i parametri vitali, come frequenza cardiaca e saturazione, consentendo di controllare da remoto lo stato di salute dell’anziano e segnalare se c’è bisogno di intervenire. Il dispositivo è dotato anche dotato di un sensore che rileva la posizione dell’anziano e in caso di caduta invia un allarme alla centrale operativa, di un tasto Sos per la richiesta di soccorso e un sensore di geolocalizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

