Tel Aviv contesta il riconoscimento occidentale della Palestina

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di alcune capitali occidentali di riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese ha scatenato una controffensiva diplomatica israeliana, che definisce il gesto un premio alla violenza del 7 ottobre e un ostacolo ai futuri negoziati. Londra, Ottawa, Lisbona e Canberra diventano così l’epicentro di un nuovo braccio di ferro internazionale. La presa di posizione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tel aviv contesta il riconoscimento occidentale della palestina

© Sbircialanotizia.it - Tel Aviv contesta il riconoscimento occidentale della Palestina

In questa notizia si parla di: aviv - contesta

Netanyahu: Da Sanchez minaccia di genocidio a Israele. Non ci sarà uno Stato della Palestina - Trump: Speriamo che l'attacco di Israele non abbia impatto sugli ostaggi; Gal Gadot, l’attrice israeliana contestata da attivisti Pro Pal per l’appoggio a Tel Aviv; Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerà la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati.

Si piangono i morti a Gaza, si contesta il governo a Tel Aviv - Gli ultimi baci della mamma, sdraiata in un'ambulanza prima di essere portata in ospedale. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tel Aviv Contesta Riconoscimento