Serie A, Napoli Pisa in corso: c’è un infortunio pesante tra le fila azzurra. Calciatore in dubbio in vista del Milan. Il Napoli di Antonio Conte sta conducendo il match contro il Pisa di Gilardino, tutt’altro che consegnatosi all’avversario. Una partita molto intensa che ha visto gli azzurri trovare la chiave vincente nei minuti finali. Un imprevisto, però rischia di rovinare una serata che permette al Napoli il primato in classifica. Al minuto 80, infatti, Alessandro Buongiorno ha chiesto la sostituzione. Il numero 4 ha lasciato il terreno di gioco a causa di un problema muscolare: Juan Jesus ha preso il suo posto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tegola Napoli, si fa male un top: guai in vista per Conte