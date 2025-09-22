Il franchise di Teen Wolf si prepara a un possibile rilancio grazie a nuove iniziative in fase di sviluppo. Dopo il successo della pellicola del 2023, che ha riunito parte del cast originale e ha ottenuto un buon riscontro tra gli spettatori in streaming, emergono segnali concreti di una futura continuazione. La presenza di uno script completo e l’interesse manifestato da Tyler Posey, protagonista storico della serie, indicano che la saga potrebbe proseguire con nuovi capitoli o una serie televisiva. l’aggiornamento sulla proposta di teen wolf: the movie 2. la scrittura del sequel e le intenzioni di posey. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Teen wolf 2: novità importanti sulla sceneggiatura da tyler posey