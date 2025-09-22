Tecnologia | la nostra alleata nello sviluppo

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA non è solo un’opportunità ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’industria tessile italiana. In uno scenario sempre più competitivo, intelligenza artificiale, Internet of Things, Cloud e tutte le tecnologie di ultima generazione rappresentano la soluzione che consentirà alle aziende italiane di mantenere una posizione di vertice nel comparto a livello mondiale. È un passaggio obbligato, come spiega Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT Tim Enterprise: "L’industria tessile italiana è un’eccellenza internazionale e un pilastro dell’economia nazionale, ma oggi si trova di fronte a sfide cruciali: sostenibilità, digitalizzazione e competitività globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

