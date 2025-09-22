Tecnico aggredito nel parcheggio il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano | denunciato
Rimini, 22 settembre 2025 – Sono bastati pochi minuti di sosta in un grande parcheggio a monte della Statale, a Riccione, per trasformare un pomeriggio di lavoro in un incubo. Un tecnico riminese di 31 anni, impegnato nella verifica di un misuratore per conto di una società di distribuzione elettrica, ha raccontato di essere stato aggredito da un parcheggiatore abusivo che gli avrebbe imposto di allontanarsi dal piazzale riservato - a suo dire - solamente ai camion. Il 31enne, assistito dall’avvocato di fiducia Stefano Caroli, ha denunciato l’episodio ai carabinieri ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di una brutta frattura della mano che gli è valsa trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tecnico - aggredito
