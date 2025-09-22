Tecnico aggredito nel parcheggio il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano | denunciato

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 22 settembre 2025 – Sono bastati pochi minuti di sosta in un grande parcheggio a monte della Statale, a Riccione, per trasformare un pomeriggio di lavoro in un incubo. Un tecnico riminese di 31 anni, impegnato nella verifica di un misuratore per conto di una società di distribuzione elettrica, ha raccontato di essere stato aggredito da un parcheggiatore abusivo che gli avrebbe imposto di allontanarsi dal piazzale riservato - a suo dire - solamente ai camion. Il 31enne, assistito dall’avvocato di fiducia Stefano Caroli, ha denunciato l’episodio ai carabinieri ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di una brutta frattura della mano che gli è valsa trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tecnico aggredito nel parcheggio il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano denunciato

© Ilrestodelcarlino.it - Tecnico aggredito nel parcheggio, il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano: denunciato

In questa notizia si parla di: tecnico - aggredito

Tecnico aggredito al Pilastro: "Sta meglio, ora sarà operato"

Tecnico aggredito nel parcheggio, il posteggiatore abusivo lo picchia e gli rompe una mano: denunciato; Roma, pestato dal parcheggiatore abusivo per aver difeso due automobilisti. Il pm: «Voleva ucciderlo»; Agenti della polizia locale aggrediti da un parcheggiatore abusivo ad Acireale.

Posteggiatore abusivo ucciso, indagato a pm 'mi sono difeso' - Una lite per la gestione di un parcheggio, sarebbe questo la causa scatenante della lite tra due posteggiatori abusivi che ha portato alla morte del 40enne Alessandro Indurre, ferito mortalmente con ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tecnico Aggredito Parcheggio Posteggiatore