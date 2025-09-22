Teatro Premio Mattia Torre selezionati i sette finalisti

Roma, 22 set. (askanews) – Sono stati selezionati dalla giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo, i sette finalisti della prima edizione del PremioMattia Torre”, il riconoscimento rivolto ad autori under 35che si concluderà il 3 e 4 ottobre al Teatro dell’Unione di Viterbo. Sono Giulio Armeni (Barrette), Camilla Boncompagni (Ciò di cui ho paura), Ernesto Dejana (Una coda viola), Francesco Garofalo (Il grande spettacolo), Filippo Maria Macchiusi (ProEnerVitFitStyleProPowerActivePro), Francesco Miluzzi (La Mazza) e Chiara Miolano (L’invasione degli attori). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

