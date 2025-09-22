Teatro La Fenice ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale | Brugnaro festeggia opposizioni attaccano

Alla fine era scontato. E infatti oggi la Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato ufficialmente la nomina di Beatrice Venezi a Direttore Musicale. La decisione, si legge nel comunicato che Il Fatto ha visionato, “è maturata a seguito di proficui colloqui e della disponibilità manifestata dal Maestro, ed è stata approvata all’unanimità dal Presidente della Fondazione, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e da tutti i consiglieri di indirizzo”. L’incarico scatterà nell’ottobre 2026 e durerà fino al marzo 2030. Il testo diffuso da Ca’ Giustinian rivendica la scelta come un segno di prestigio e innovazione: “La nomina del Maestro Venezi rappresenta un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

