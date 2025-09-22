Teatro e cinema del Sacro racconti di fede che illuminano

SETTIMA EDIZIONE. Dal 4 ottobre, la rassegna si articola in sei proposte in città – due pellicole cinematografiche e quattro spettacoli – e dieci proposte in provincia – sei film e quattro spettacoli teatrali. Inaugura il San Francesco di Ascanio Celestini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Teatro e cinema del Sacro, racconti di fede che illuminano

In questa notizia si parla di: teatro - cinema

Cinema, teatro, parole. Dove va lo show del futuro? Parla Brian Selznick

Teatro “Partenio”, nuova stagione: grandi star del cinema italiano

Musica e parole nel borgo: teatro, letteratura, cinema e musica nel cuore di Montesilvano

UNIKA TEATRO | CINEMA 2025-26 Dopo il prossimo Open Day di TEATRO SENIOR (ven 26 set), la nostra squadra dell'intera Sezione è pronta per il iniziare, dal I° ottobre, il nuovo anno accademico... Unika Howell-Molden TEATRO SENIOR Rocco Capri Chi - facebook.com Vai su Facebook

CONCERTO “TEATRO, CINEMA E CONTAMINAZIONI” CON KLAVIOL TRIO PER RASSEGNA “BASILICATA OPERE IN ATTO” DE “LA CAMERATA DELLE ARTI” A MATERA: REPORT E FOTO - X Vai su X

Teatro e cinema del Sacro, racconti di fede che illuminano; Circuito Cinema in Mostra: Il quieto vivere di Gianluca Matarrese con la delegazione del film; CINEMA: SI DICE DI ME.

Teatro e cinema del Sacro, racconti di fede che illuminano - Dal 4 ottobre, la rassegna si articola in sei proposte in città – due pellicole cinematografiche e quattro spettacoli – e dieci proposte in provincia – sei film e quattro spettacoli ... Riporta ecodibergamo.it

Teatro e cinema del Sacro: dialogo in musica dietro le sbarre - In una cella di un carcere italiano, tre uomini: un vecchio siciliano ex sicario di mafia, un giovane magrebino incastrato per droga e un uomo di mezz’età, forse ebreo, misterioso e colto, in galera ... Secondo ecodibergamo.it