Teatro dei Dialetti | conclusa l' aggiudicazione a fine ottobre l' avvio dei lavori

Parmatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la fase di aggiudicazione di gara per i lavori di riqualificazione del Teatro Guareschi, noto anche come Teatro dei Dialetti, situato nel Quartiere Parma Centro tra Viale Tanara e Viale Mentana, in prossimità del Parco Vero Pellegrini. Gli interventi, del valore complessivo di 2.300. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - dialetti

Teatro dei Dialetti: conclusa l'aggiudicazione, a fine ottobre l'avvio dei lavori.

Cerca Video su questo argomento: Teatro Dialetti Conclusa Aggiudicazione