Team Marvel che l’MCU dovrebbe introdurre dopo il successo dei Fantastici Quattro

Il mondo delle produzioni Marvel continua a espandersi, introducendo nuove realtà e team di supereroi con caratteristiche distintive e ambientazioni uniche. Dopo il successo di The Fantastic Four: First Steps, che ha segnato l’ingresso della famiglia più celebre dei fumetti in un universo alternativo dal fascino retrò, si apre ora la possibilità di esplorare altri mondi paralleli. Questo approccio permette di creare ambientazioni visivamente diverse e narrazioni originali, arricchendo il Marvel Cinematic Universe (MCU) con nuovi protagonisti e storie coinvolgenti. le realtà parallele nel marvel cinematic universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

