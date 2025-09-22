Taylor Swift è nata una stazione radio che trasmette i brani della popstar

I fan americani di Taylor Swift possono ascoltare la musica della popstar 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla stazione radio a lei dedicata, attiva 24 negli States. Con l’uscita del suo dodicesimo album in studio The Life Of A Showgirl prevista per il 3 ottobre, SiriusXM ha lanciato Taylor’s Channel 13, che trasmetterà senza sosta brani della discografia della popstar. La stazione radiofonica è stata lanciata sabato (20 settembre) e “presenterà ogni epoca della sua musica”. Resterà in onda fino al 19 ottobre ed, una volta uscito il nuovo album, la stazione lo trasmetterà per intero e senza interruzioni una volta ogni due ore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift, è nata una stazione radio che trasmette i brani della popstar

