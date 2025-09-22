Tavullia Valfoglia s’impone su un’ottima e vivace Pergolese
tavullia valfoglia 2 pergolese 1 TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Osmani, Serafini (25' st Cesarini), Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (41' st Giunti), Vegliò, Giunchetti (28' st Diomede), Sciamanna (43' st Sgaggi). All. Teodori. PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Salciccia, Gaia, Rebiscini, Savelli, Franceschelli (20' st Pierpaoli), Lattanzi Francesco, Fraternali (44' st Barattini), Lasku (17' st Giudici), Morsucci (32' st Gianlorenzi), All. Rossi. Arbitro: Liso di Ancona. Reti: 8' st Lattanzi Elia,11' st Fabrizi. 45' st Cesarini. Note: espulso al 50' st l'allenatore dela Tavullia Valfoglia per proteste.
Domenica trasferta in casa del Tavullia Valfoglia per la Pergolese
