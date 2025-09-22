Tavolata più lunga del mondo il record | oltre 2,5 Km di persone sedute a pranzo Serviti gnocco fritto e salumi
Scandiano (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Record mondiale raggiunto dagli Amici dell’Aia. Ieri hanno organizzato la tavola più lunga del mondo, battendo dunque il record francese. Una tavolata lunga ben 2649,06 metri. Tra Pratissolo e Bosco, gli Amici dell’Aia hanno preparato la tavola con oltre 2,5 km di persone sedute a pranzo lungo la via La Noce, la strada di campagna che unisce Bosco a Pratissolo. Il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto per importanti scopi benefici: a Casa Cervi (Albinea) e casa famiglia della carità (Scandiano). "E’ stato un momento davvero speciale ed emozionante”, dicono i promotori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
