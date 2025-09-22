Tassisti dichiarano lo stato di agitazione per protestare contro gli abusivi
LECCE – Tassisti leccesi dichiarano lo stato di agitazione per protestare contro gli abusivi della professione: ad annunciarlo la Fit Cisl Lecce per la categoria dei titolari di regolare licenza del capoluogo salentino. La comunicazione, inviata dal segretario generale Fit Cisl Lecce, Pierdonato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tassisti - dichiarano
Ristori per i tassisti dalle nuove licenze taxi che ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Tassisti dichiarano lo stato di agitazione per protestare contro gli abusivi; I tassisti di Lecce dichiarano lo stato di agitazione contro l’abusivismo; Tassisti regolari di Taranto contro l’abusivismo: “Situazione insostenibile, pronti allo stato di agitazione”.
I tassisti di Lecce dichiarano lo stato di agitazione contro l’abusivismo - LECCE – La Fit CISL Lecce ha ufficialmente dichiarato lo stato di agitazione per la categoria dei tassisti titolari di regolare licenza del capoluogo ... Scrive corrieresalentino.it
Tassisti in agitazione a Lecce, Fit CISL denuncia: "Abusivismo dilagante" - Viene segnalato un crescente clima di tensione, con episodi di "violenza verbale e minacce", rivolti sia ai clienti che ... Come scrive leccesette.it