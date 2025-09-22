Tarantini Time Quotidiano Sarà la “semplificazione” il tema del convegno nazionale ARDEL, l’associazione che rappresenta i ragionieri degli Enti Locali che si terrà a Taranto dal 24 al 26 settembre, dal titolo: “Ragioneria 4.0: Innovare per semplificare.” Il ruolo dei servizi finanziari degli Enti Locali, infatti, è ad una svolta storica alla luce delle recenti riforme normative che introdurranno profonde novità nei sistemi di contabilità pubblica. La riforma accrual, la cui attuazione parte da lontano ma che ha visto un’importante accelerata con il PNRR, modifica il paradigma a cui si ispira la gestione dei bilanci pubblici, rivolgendo maggiormente l’attenzione verso la rilevazione del valore prodotto, della qualità dei programmi e dei risultati amministrativi, e della valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto ospita il 54° Convegno Nazionale ARDEL Associazione Dei Ragionieri degli Enti Locali