Taranto Capitale dell’innovazione e della digitalizzazione aziendale

Tarantini Time Quotidiano Questa settimana per tre giorni – da giovedì 25 a sabato 27 settembre – Taranto sarà la capitale italiana dell’innovazione aziendale, con decine e decine di manager e imprenditori italiani che saranno in città per partecipare a workshop e laboratori tenuti da esperti di fama nazionale: Simona Ruffino, Iacopo Pelagatti, Alessandro Ingrosso, Filippo Accettella. È la magia del Tawave, la manifestazione ideata dall’associazione di promozione socio-culturale surfHers, co-organizzata da Larry Agency, in collaborazione con il Gruppo Sabanet e To Be Accelerator. I partecipanti sono principalmente manager che, provenienti da tutta Italia, operano in diversi settori aziendali (Human Resources, Sales, Communication & Marketing), ma non mancano anche i pugliesi, e in particolare i tarantini, che numerosi hanno colto l’opportunità di vivere questa esperienza a pochi chilometri da casa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

