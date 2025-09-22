Taranto accende la festa per i XX Giochi del Mediterraneo | istituzioni musica e spettacolo alla Rotonda del Lungomare
Tarantini Time Quotidiano Una folla calorosa ha gremito la Rotonda Marinai d’Italia del Lungomare per vivere insieme l’evento ufficiale di avvicinamento ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La serata, aperta con il DJ set firmato RDS, ha trasformato il cuore della città in un grande palcoscenico di sport, cultura e musica. Sul palco, introdotti dai conduttori Paola Rota e Filippo Ferraro, speaker di RDS, si sono alternati i rappresentanti delle istituzioni: il Commissario straordinario di Governo e Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
