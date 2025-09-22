Tangenziale tamponamento tra auto nella galleria Aeroporto | forti disagi
Disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di lunedì in Tangenziale, direzione monte. Per cause in fase d’accertamento alle forze dell’ordine si è verificato un tamponamento tra quattro auto lungo la galleria Aeroporto. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con lunghe code. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: tangenziale - tamponamento
