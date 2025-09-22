Tamponamento lungo la Sr71 | traffico in tilt

Arezzonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tre i mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale che è avvenuto questa mattina, 22 settembre, lungo la Sr71 all'altezza di Madonna di Mezzastrada, frazione del Comune di Arezzo.Secondo quanto appreso, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tamponamento - lungo

FOTO/ Tamponamento lungo la Telesina, tre feriti

Tamponamento lungo la Sr71: traffico in tilt; Incidente lungo la Sr71, traffico in tilt. Ferito un uomo di 45 anni; Incidente lungo la Sr71: traffico bloccato a Montecchio.

Maxi tamponamento. Disagi al traffico - Rallentamenti e code questa mattina tra Urbania e Fermignano per un tamponamento a catena lungo la strada statale 745 Metaurense... Secondo ilrestodelcarlino.it

Tamponamento all’ingresso di Misterbianco, traffico in tilt lungo la circonvallazione - Un tamponamento a catena lungo l’ingresso di Misterbianco, sulla SS121, è stato registrato intorno alle ore 17. Segnala itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tamponamento Lungo Sr71 Traffico