Tajani | questa violenza non aiuta Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.00 "Non è con la violenza, aggredendo le forze dell'ordine, bloccando autostrade, stazioni e porti che si aiuta la popolazione civile palestinese. Comportamenti gravi che creano anche danno all'economia, con i turisti in fuga". E'il commento del vicepremier e ministro degli Esteri,Tajani,alle violenze durante lo sciopero per Gaza in Italia. "Questo non ha nulla a che vedere con il diritto allo sciopero sancito dall' art.40 della Costituzione. Solidarietà alle forze dell'ordine bersaglio incolpevole di questa violenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - violenza

Ucraina, Tajani: "Salvini? Si vince con forza idee e non con violenza parole"

Tajani,Salvini? Forza idee vince sempre su violenza delle parole

Tajani: Parole di Salvini su Macron? "In politica conta forza delle idee, non violenza delle parole"

Tajani: La carneficina a Gaza deve finire, Hamas liberi immediatamente gli ostaggi; Israele annuncia ripresa aiuti. Sa'ar a Tajani: Tregua umanitaria di un giorno; Gaza, Trump: “Sfameremo la gente, ma sull’occupazione decide Israele” - Trump: “Sfameremo Gaza, ma sull’occupazione decide Israele”.

tajani violenza aiuta gazaAppello a Tajani: “Fate uscire quei giornalisti da Gaza” - Il 18 ottobre a Roma l’Istituto Ricerche Archivio Disarmo premierà tre reporter palestinesi con le Colombe d’oro. Riporta tpi.it

Tajani “A Gaza in corso carneficina, contrari a trasferimenti forzati” - ROMA (ITALPRESS) – “Penso in primo luogo a Gaza, dove in questi mesi si è vista una vera e propria carneficina. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Violenza Aiuta Gaza