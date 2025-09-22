Tajani | questa violenza non aiuta Gaza

16.00 "Non è con la violenza, aggredendo le forze dell'ordine, bloccando autostrade, stazioni e porti che si aiuta la popolazione civile palestinese. Comportamenti gravi che creano anche danno all'economia, con i turisti in fuga". E'il commento del vicepremier e ministro degli Esteri,Tajani,alle violenze durante lo sciopero per Gaza in Italia. "Questo non ha nulla a che vedere con il diritto allo sciopero sancito dall' art.40 della Costituzione. Solidarietà alle forze dell'ordine bersaglio incolpevole di questa violenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it