Tajani Lavoriamo per costruire lo Stato di Palestina

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, ma prima bisogna costruirne uno e noi lavoriamo per questo: dopodomani avremo un incontro con Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e i paesi del quintetto arabo per costruire il futuro della Palestina, ma non possiamo certamente fare un favore ad Hamas”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a New York, a margine delle iniziative legate all’80esima Assemblea Generale dell’Onu. “Ribadiremo con forza la nostra disponibilità a partecipare a una missione a guida araba sotto l’egida dell’Onu che, appena ci sarà il cessate il fuoco, possa lavorare per la riunificazione tra la Cisgiordania e Gaza, al fine di costruire uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia da esso riconosciuto – prosegue Tajani -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

