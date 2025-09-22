Tajani in Parlamento il 2 ottobre riferirà su Gaza | Riconoscere oggi la Palestina è favore ad Hamas

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 2 ottobre, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Parlamento sulla situazione a Gaza. La notizia, confermata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non ha affatto soddisfatto le opposizioni, che hanno criticato l’assenza del Presidente del Consiglio e la mancata volontà di dare in prima persona delle spiegazioni. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tajani in parlamento il 2 ottobre riferir224 su gaza riconoscere oggi la palestina 232 favore ad hamas

© Ildifforme.it - Tajani in Parlamento il 2 ottobre riferirà su Gaza: “Riconoscere oggi la Palestina è favore ad Hamas”

In questa notizia si parla di: tajani - parlamento

Brasile vs Italia, il sindaco Agnaldo Filippi accusa: Meloni, Tajani e Parlamento fanno parte di una “setta”

La “campagna acquisti” di Forza Italia: il partito di Tajani si espande in Parlamento

Comunicazioni di Tajani su Gaza il 2 ottobre in Parlamento; Gaza, Tajani alla Camera il 2 ottobre dopo le proteste delle opposizioni. “E Meloni si sottrae”; Gaza, giovedì 2 ottobre comunicazioni Tajani in Parlamento.

tajani parlamento 2 ottobreComunicazioni di Tajani su Gaza il 2 ottobre in Parlamento - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani terrà, a quanto si apprende, delle comunicazioni sulla situazione a Gaza giovedì 2 ottobre in Parlamento. gazzettadiparma.it scrive

Gaza, il governo esce allo scoperto: cosa succederà il prossimo 2 ottobre in Parlamento? - Ecco quando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Parlamento e perché questa decisione non è piaciuta alle opposizioni. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Parlamento 2 Ottobre