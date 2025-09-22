Tajani in Parlamento il 2 ottobre riferirà su Gaza | L’Italia è ben rappresentata all’Onu

Il prossimo 2 ottobre, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Parlamento sulla situazione a Gaza. La notizia, confermata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non ha affatto soddisfatto le opposizioni, che hanno criticato l’assenza del Presidente del Consiglio e la mancata volontà di dare in prima persona delle spiegazioni. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tajani in Parlamento il 2 ottobre riferirà su Gaza: “L’Italia è ben rappresentata all’Onu””

