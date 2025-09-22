Taglio Irpef la simulazione delle nuove aliquote in Manovra | chi può guadagnare fino a 120 euro al mese
Il taglio dell'Irpef che il governo Meloni vuole inserire nella legge di bilancio per il 2026 farebbe guadagnare specialmente chi guadagna 60mila euro e oltre: si parlerebbe di circa 120 euro al mese in meno di imposte, secondo le simulazioni. Resta da vedere se i soldi basteranno, o se l'esecutivo cercherà di limitare la misura per risparmiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio
Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi
Taglio Irpef, la simulazione delle nuove aliquote in Manovra: chi può guadagnare fino a 120 euro al mese - Il taglio dell'Irpef che il governo Meloni vuole inserire nella legge di bilancio per il 2026 farebbe guadagnare specialmente chi guadagna 60mila euro ... Come scrive fanpage.it
Taglio IRPEF dal 2026: per chi l’aliquota potrebbe passare dal 35% al 33% - Ecco come funziona e chi beneficerebbe del taglio dell'IRPEF dal 2026, in arrivo con la prossima Legge di Bilancio. Si legge su ticonsiglio.com