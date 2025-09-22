Taglio del nastro per la nuova mensa scolastica al Giglio
Arezzo, 22 settembre 2025 – È stata inaugurata la nuova mensa del plesso scolastico del Giglio, frutto di un investimento complessivo di oltre 750.000 euro, di cui 177.000 provenienti dal bilancio comunale e il resto finanziato attraverso fondi del PNRR. La struttura, di 350 metri quadrati, potrà ospitare fino a 255 bambini, con un massimo di 85 per turno. Grande soddisfazione da parte del Sindaco Silvia Chiassai Martini per un traguardo importante, considerando che la scuola fino ad oggi era priva di uno spazio adeguato per il consumo dei pasti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
