Tacchinardi stupito | I numeri non mentono mi ha impressionato per questo motivo
Tacchinardi stupito dall’Inter. L’ex centrocampista della Juve analizza il rendimento con un focus sulle difese e sul giovane Pio Esposito. Ospite del programma Pressing, l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la sua opinione sull’ Inter di Cristian Chivu, facendo un’analisi critica dell’inizio di stagione della squadra nerazzurra. Tacchinardi ha apprezzato la mole di gioco prodotta dai nerazzurri, ma ha anche evidenziato alcune lacune da correggere. LA PERFORMANCE DELL’INTER Tacchinardi ha sottolineato: «I numeri non mentono, mi ha impressionato per la mole di gioco, ma stacca in certi momenti la spina e può prendere gol da chiunque». 🔗 Leggi su Internews24.com
