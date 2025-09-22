Tacchinardi ha commentato così gli episodi arbitrali verificatisi durante Verona Juve, attaccando anche il VAR. Le parole dell’ex bianconero. Un’analisi lucida, una critica schietta che non risparmia nessuno. L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, è intervenuto a Pressing per commentare il pareggio ricco di polemiche di Verona, attaccando duramente l’operato del VAR ma sottolineando anche i limiti attuali della squadra di Tudor. “Malafede o incompetenza?”: l’attacco al VAR. Sui contestati episodi arbitrali del Bentegodi, Tacchinardi non usa mezzi termini. « Ma cosa c’è: malafede? C’è incompetenza di tutta la gente che c’è al VAR?» si è chiesto polemicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tacchinardi attacca il VAR dopo quanto successo in Verona Juve: «L’arbitro lo posso anche capire, ma chi guarda come fa a non accorgersi di queste cose?»