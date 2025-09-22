Tacchinardi attacca il VAR dopo quanto successo in Verona Juve | L’arbitro lo posso anche capire ma chi guarda come fa a non accorgersi di queste cose?
Tacchinardi ha commentato così gli episodi arbitrali verificatisi durante Verona Juve, attaccando anche il VAR. Le parole dell’ex bianconero. Un’analisi lucida, una critica schietta che non risparmia nessuno. L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, è intervenuto a Pressing per commentare il pareggio ricco di polemiche di Verona, attaccando duramente l’operato del VAR ma sottolineando anche i limiti attuali della squadra di Tudor. “Malafede o incompetenza?”: l’attacco al VAR. Sui contestati episodi arbitrali del Bentegodi, Tacchinardi non usa mezzi termini. « Ma cosa c’è: malafede? C’è incompetenza di tutta la gente che c’è al VAR?» si è chiesto polemicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tacchinardi - attacca
Tacchinardi attacca: «Calhanoglu irrispettoso, prima dell’Inter non era un fenomeno. Ecco cosa sta sbagliando»
#Tacchinardi nella Hall of Fame della #Juventus: la dedica è speciale? - facebook.com Vai su Facebook
"#Zhegrova mi fa impazzire, deve essere titolare" Alessio #Tacchinardi non ha dubbi sul nuovo colpo della #Juventus - X Vai su X
Tacchinardi attacca il VAR: «Come fa a non accorgersi?»; Rigore Verona-Juve, Tacchinardi furioso: Una follia: cosa c'è malafede? Incompetenza di chi è al VAR?; Tacchinardi non le manda a dire | Classe arbitrale imbarazzante Se al Var non hanno la sensibilità per questi episodi… Il duro attacco post Verona Juve.
Tacchinardi non le manda a dire: «Classe arbitrale imbarazzante. Se al Var non hanno la sensibilità per questi episodi…». Il duro attacco post Verona Juve - Tacchinardi parla così dopo Verona Juve: durissimo attacco agli arbitri per il rigore e la mancata espulsione, ma promuove l’inizio di stagione Un’analisi senza peli sulla lingua, un fiume in piena tr ... Segnala juventusnews24.com
Tacchinardi: 'Classe arbitrale imbarazzante' - Non puoi mai e poi mai dare un calcio di rigore quando Joao Mario non guarda mai ... ilbianconero.com scrive