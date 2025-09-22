Si apre con il sorteggio definito qualsiasi discussione riguardante le prospettive del WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento di questa categoria di tornei del 2025 femminile. Tra le assenze, per varie ragioni, spiccano quelle di Aryna Sabalenka e Madison Keys, ma qui ci sarà soprattutto una grandissima lotta per le WTA Finals, con Jasmine Paolini coinvolta. Per la toscana, testa di serie numero 6, una buona notizia c’è: è dall’altra parte rispetto a Iga Swiatek, e soprattutto è, per conseguenza, in quella di Coco Gauff, con l’americana che quest’anno ha sempre patito tantissimo il tennis dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie