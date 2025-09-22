Tabellone WTA Pechino 2025 | Paolini con vista Svitolina Bronzetti verso Gauff Swiatek prima testa di serie
Si apre con il sorteggio definito qualsiasi discussione riguardante le prospettive del WTA 1000 di Pechino, penultimo appuntamento di questa categoria di tornei del 2025 femminile. Tra le assenze, per varie ragioni, spiccano quelle di Aryna Sabalenka e Madison Keys, ma qui ci sarà soprattutto una grandissima lotta per le WTA Finals, con Jasmine Paolini coinvolta. Per la toscana, testa di serie numero 6, una buona notizia c’è: è dall’altra parte rispetto a Iga Swiatek, e soprattutto è, per conseguenza, in quella di Coco Gauff, con l’americana che quest’anno ha sempre patito tantissimo il tennis dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tabellone - pechino
WTA 1000 Pechino: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini già al secondo turno. Presenza anche di Lucia Bronzetti - X Vai su X
PECHINO 2025: SINNER SENZA PAURA, NEL TABELLONE ANCHE MUSETTI! Jannik Sinner prepara il grande ritorno a Pechino, il torneo che nel 2023 lo lanciò tra i giganti del tennis. Dopo la finale persa agli US Open contro Alcaraz, l’altoatesino cerc - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino, martedì il sorteggio: Sinner n. 1; Analisi del tabellone del WTA Pechino 2025: Swiatek avrà un percorso difficile; Tabellone WTA 1000 Pechino: Paolini già al 2° turno, per Bronzetti c’è Rakhimova.
WTA Pechino 2025, Lucrezia Stefanini eliminata nel primo turno delle qualificazioni - Lucrezia Stefanini esce di scena nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Pechino: l'azzurra cede all'esordio all'indonesiana Janice ... Riporta oasport.it
Paolini a Pechino, Wuhan e Ningbo: la via per Riyadh passa dalla Cina - I WTA 1000 di Pechino e Wuhan, gli ultimi due della stagione, trasmessi in diretta su SuperTennis, metteranno in palio molto più del trofeo e di ... Secondo sport.tiscali.it