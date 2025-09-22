SWITCH Ultrahand Overlay 2.11 | Scopri le Ultime Migliorie e Correzioni
La community homebrew del Nintendo Switch ha un nuovo motivo per festeggiare: Ultrahand Overlay 2.1.1 è ora disponibile! Questa potente alternativa al Tesla Menu, costruita da zero su libtesla, continua a evolversi offrendo un controllo senza precedenti sul tuo sistema attraverso il suo linguaggio di programmazione interpretativo personalizzato. Cosa c’è di nuovo in Ultrahand Overlay 2.1.1?. Questa release, basata sulla solida versione 2.1.0, introduce una serie di ottimizzazioni e correzioni di bug che rendono l’esperienza utente più fluida, reattiva e affidabile. Ecco i punti salienti: Toggles più Intelligenti: I comandi di tipo toggle ora utilizzano il thread dell’interprete, applicando il cambio di stato solo dopo il completamento con successo dell’operazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: switch - ultrahand
