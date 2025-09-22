SWITCH Tetris Overlay 0.39 | La Nuova Release è disponibile

Salve, campioni di Tetris!  La popolare overlay che trasforma il menu del vostro Nintendo Switch in una sala giochi retrò si aggiorna. È disponibile  Tetris Overlay versione 0.3.9, una release che, sebbene minore nel numero, porta con sé un importante aggiornamento delle librerie di base e un nuovo sistema di notifiche per una esperienza ancora più raffinata. L’overlay, potenziata dal sistema  Ultrahand, vi permette di giocare a un autentico Tetris direttamente dall’overlay menu del vostro Switch, senza dover mai uscire dal gioco in esecuzione. Cosa c’è di nuovo in v0.3.9?. La versione  0.3.9  si concentra principalmente su aggiornamenti “under the hood” che migliorano la stabilità e le prestazioni: Ricompilazione con libultrahand v2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

