SWITCH Tetris Overlay 0.39 | La Nuova Release è disponibile
Salve, campioni di Tetris! La popolare overlay che trasforma il menu del vostro Nintendo Switch in una sala giochi retrò si aggiorna. È disponibile Tetris Overlay versione 0.3.9, una release che, sebbene minore nel numero, porta con sé un importante aggiornamento delle librerie di base e un nuovo sistema di notifiche per una esperienza ancora più raffinata. L’overlay, potenziata dal sistema Ultrahand, vi permette di giocare a un autentico Tetris direttamente dall’overlay menu del vostro Switch, senza dover mai uscire dal gioco in esecuzione. Cosa c’è di nuovo in v0.3.9?. La versione 0.3.9 si concentra principalmente su aggiornamenti “under the hood” che migliorano la stabilità e le prestazioni: Ricompilazione con libultrahand v2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: switch - tetris
[SWITCH] Tetris Overlay 0.3.6: Novità e Miglioramenti
[SWITCH] Tetris Overlay 0.3.7: L’Ultimo Aggiornamento per il Tuo Nintendo Switch!
[SWITCH] Tetris Overlay 0.3.8: Ultimo Aggiornamento con Migliorie e Fix
Ho messo alla prova tre console Nintendo Game Boy, acquistate in lotto insieme ad alcuni giochi e accessori. Test con Super Mario Land e Tetris: funzioneranno? Ho provato anche l’accessorio Handy Boy... ? Nel video condivido anche alcuni cons - facebook.com Vai su Facebook
Temi di Kirby passati ritornano in #TETRIS99! A partire da questo venerdì, 29 agosto, puoi guadagnare 20 punti in ognuno degli eventi quotidiani per ottenere temi ispirati a tre giochi di Kirby! @Tetris_Official Scopri di più: https://ntdo.com/6012A3scI - X Vai su X
Tetris 99: nuove modalità spuntano dai file del gioco per Nintendo Switch - Tetris 99 ha stupito un po' tutti gli utenti Nintendo Switch con il suo annuncio spuntato dal nulla al recente Nintendo Direct del 13 febbraio 2019, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite ... Segnala multiplayer.it
Tetris 99 + NSO per Nintendo Switch: sconto del 12% su Amazon - Non perdere questa fantastica promozione sul divertente gioco Tetris 99 + NSO per Nintendo Switch, questa offerta non durerà ancora a lungo. Come scrive punto-informatico.it