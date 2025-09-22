Svelata l’informatore sorprendente del team di tom

La terza puntata della serie limitata trasmessa da HBO ha svelato dettagli cruciali riguardo a possibili infiltrazioni all’interno del team di Tom. La narrazione si concentra sulla scoperta che uno dei membri dell’unità investigativa potrebbe fornire informazioni riservate ai Dark Hearts, un gruppo criminale coinvolto nelle indagini. Questa rivelazione rappresenta un punto di svolta nella trama, introducendo dubbi sulla lealtà dei personaggi e complicando ulteriormente le operazioni delle forze dell’ordine. l’episodio 3 di Task: una rivelazione sconvolgente. scoperta di un informatore tra gli agenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

