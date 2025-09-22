Surf la 13enne Ginger Caimi nona alla tappa in Australia
La più giovane atleta del tour della World Surf League, sta disputando il campionato professionistico di longboard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: surf - 13enne
Formula Foil World Championships- Torbole, 10-13 settembre 2025 Il mondiale Windsurfing Formula Foil torna al Circolo Surf Torbole. In testa il tedesco Wolf; Primo junior e miglior italiano il giovane atleta del Circolo Surf Torbole Davide Scarlata https://www.i - facebook.com Vai su Facebook
WIJI Surf Fest torna a Milano: il 13 settembre sport, talk, arte e musica fino a mezzanotte https://lsnn.net/it/flashsport/34583/sport/media/… #lsnn #WijiSurfFest #Milano #SurfCulture #LiveMusic #Arte #Sport #Yoga #Universita #SurfSkate #Fitsurf via @ladysilvia - X Vai su X
Surf, la 13enne Ginger Caimi nona alla tappa in Australia; Ginger Caimi, la baby campionessa che ha conquistato l’Europa; Ginger Caimi, il sogno si avvera: qualificata al mondiale longboard.