Supplenze docenti 2025 26 | interpelli alla ricerca di insegnanti fuori graduatoria

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: interpelli alla ricerca di insegnanti fuori graduatoria . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre

Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]

Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Scrive orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2025/26, Cozzetto (ANIEF): “Se si rinuncia alla nomina da interpello si incappa ugualmente nelle sanzioni” - Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, è intervenuta in diretta nella trasmissione di approfondimento organizzata da Orizzonte scuola Tv ... Lo riporta orizzontescuola.it