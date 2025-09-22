Superman | Mister Terrific e Krypto nella scena tagliata del film
Le scene eliminate sono all’ordine del giorno per qualsiasi grande blockbuster, e il regista James Gunn ha lasciato un grande momento con Krypto sul pavimento della sala di montaggio di Superman. La scorsa estate, foto e filmati dal set del reboot stavano trovando costantemente spazio online. Nonostante fossero presentati fuori contesto, siamo riusciti a ricostruire almeno alcune sequenze, tra cui una in cui Mister Terrific lotta per convincere Krypto a seguirlo (il cagnolino in CG ovviamente non era presente sul set, ma Terrific è stato mostrato fuori da un negozio di animali e con dei biscotti per cani in mano). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Superman: tagliata una scena iniziale con Krypto troppo inquietante per il film DC di James Gunn; Superman; Superman - La nostra recensione in anteprima del primo film del DCU di James Gunn! (2025).
