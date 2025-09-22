Superman e krypto | la scena tagliata con mister terrific nel film
Scene eliminate nei grandi film: un esempio dal set di Superman. Le sequenze rimosse rappresentano una componente comune nella produzione di blockbuster di grande calibro. Spesso, alcune scene vengono tagliate durante la fase di montaggio finale per motivi narrativi o di ritmo. Un esempio recente riguarda il film Superman, diretto da James Gunn, dove si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Il contesto delle riprese e le sequenze cancellate. Immagini e video dal set pubblicati online. Nella stagione estiva, numerose immagini e filmati provenienti dal set del reboot sono stati condivisi sui social network. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Superman: tagliata una scena iniziale con Krypto troppo inquietante per il film DC di James Gunn; Superman: il VFX supervisor svela una scena tagliata in cui Krypto uccide degli yeti; Superman ha tagliato una scena controversa dopo una proiezione di prova negativa.
Superman: tagliata una scena iniziale con Krypto troppo inquietante per il film DC di James Gunn - Una sequenza iniziale particolarmente inquietante con protagonisti Superman e Krypto è stata girata ma poi scartata: il motivo risiede nel tono troppo dark, in contrasto con il resto del film DC. Segnala movieplayer.it
Superman ha tagliato una scena controversa dopo una proiezione di prova negativa - Superman arriverà molto presto al cinema e farà a meno di una scena ritenuta poco gradita dopo una proiezione di prova: di quale si tratta? comingsoon.it scrive