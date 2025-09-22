L'eroe interpretato da David Corenswet tornerà prossimamente sul grande schermo e il regista potrebbe aver rivelato uno spoiler importante. James Gunn ha condiviso online una foto dello script del film Superman 2: Man of Tomorrow, il secondo film dei DC Studios con protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent. L'immagine condivisa online sembra inoltre svelare quale sarà il villain contro cui dovrà lottare l'eroe nell'atteso sequel. La foto dello script del sequel Man of Tomorrow, il prossimo film con protagonista Superman, dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di luglio 2027 e verrà prodotto da Warner Bros Pictures e DC Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman 2: svelato il villain del sequel nella foto dello script condivisa da James Gunn?