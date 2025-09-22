Superlega la Sir si prepara al prossimo test di lusso

Il buon 3-1 di Cisterna è già alle spalle e la Sir Susa Scai Perugia è pronta ad imbattersi, in attesa del rientro dei nazionali (il primo è l'argentino Loser, estromesso dai mondiali ad opera dell'Italia), in una settimana assai impegnativa.Che vivrà il suo culmine giovedì prossimo con un altro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it