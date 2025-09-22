Superamento livelli Pm10 scattano i divieti a Napoli dal 1° ottobre al 31 dicembre

A seguito di comunicazione da parte dell'ARPAC del superamento di oltre 35 giorni dei valori limite di 50 µgm3 di materiale particolato (PM10), come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria, a tutela della pubblica e privata incolumità e per la salute umana, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it