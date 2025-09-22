Superamento livelli Pm10 scattano i divieti a Napoli dal 1° ottobre al 31 dicembre

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito di comunicazione da parte dell'ARPAC del superamento di oltre 35 giorni dei valori limite di 50 µgm3 di materiale particolato (PM10), come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria, a tutela della pubblica e privata incolumità e per la salute umana, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superamento - livelli

Superamento livelli Pm10, scattano i divieti a Napoli dal 1° ottobre al 31 dicembre; A Milano (e non solo) scattano le limitazioni anti smog: tutti i divieti; Pm 10 oltre i limiti, da martedì nel Lodigiano scattano le misure di primo livello antinquinamento.

Superamenti PM10 in Campania nella giornata di Capodanno - L’analisi degli ulteriori dati acquisiti recandosi presso le stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, relativi alle concentrazioni di PM10 misurate nella ... Si legge su regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Superamento Livelli Pm10 Scattano