Super tifone Ragasa La furia del ciclone fa paura

Scatta l'allarme, il super tifone Ragasa è una minaccia concreta. Classificato categoria 5 è un mostro in movimento

Filippine, migliaia di evacuati per il passaggio del super tifone Ragasa

super tifone ragasa furiaMigliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa - 000 sfollati si sono rifugiati in scuole e centri di raccolta nelle Filippine, mentre le forti piogge e i venti di burrasca del super tifone Ragasa hanno già sferzato l'estremo nord del Paese ... Si legge su ansa.it

Filippine in allerta per il passaggio del tifone Ragasa: oltre 10mila sfollati - Il super tifone Ragasa ha costretto oltre 10mila persone a lasciare le proprie case nelle Filippine, con venti fino a 265 km/h e il rischio di inondazioni e frane a Luzon. Lo riporta tg24.sky.it

