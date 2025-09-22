Sullo scooter rubato senza patente e con un passeggero senza casco | nei guai un ragazzo a Torino Regio Parco

Nella mattina di giovedì 18 settembre 2025 una pattuglia del reparto radiomobile della polizia locale di Torino, nel quartiere Regio Parco, ha fermato un 18enne di origine nordafricana che, alla guida di un ciclomotore, trasportava un passeggero che non indossava il casco obbligatorio. Durante il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - rubato

