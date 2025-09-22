Sud Sudan | il denaro pubblico in tasche private sanità e agricoltura al collasso e lo spettro della guerra civile
La Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Sud Sudan descrive una dinamica chiara e ripetuta: decenni di risorse — in particolare i ricavi petroliferi — non si sono trasformati in servizi pubblici ma in rendite private. Il rapporto, costruito su due anni di indagini, mostra che dal 2011 gli afflussi petroliferi hanno superato i 25,2 miliardi di dollari ma, nonostante ciò, gran parte di queste risorse non è mai apparsa nei bilanci destinati a sanità, istruzione o alimentazione pubblica. Programmi statali come “Oil for Roads”, concepiti per tradurre petrolio in infrastrutture, risultano oggi emblematici: dei 2,2 miliardi stanziati, 1,7 miliardi non sono tracciabili e il 95% delle opere promesse non è stato completato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
