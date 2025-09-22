Sucic Inter assist da record col Sassuolo | solo Yildiz e Nico Paz più giovani di lui I numeri che evidenziano l’impatto del croato

Sucic Inter, assist da record col Sassuolo: solo Yildiz e Nico Paz più giovani. I numeri che evidenziano l’impatto del croato sul mondo nerazzurro. La Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Petar Sucic, centrocampista classe 2003 dell’ Inter, capace di incidere nuovamente sul match contro il Sassuolo con un assist decisivo per Federico Dimarco. Il giovane ex Dinamo Zagabria conferma così la propria crescita in Serie A, inserendosi tra i giocatori più produttivi nelle prime giornate di campionato. Numeri e confronto con altri giovani talenti. Con l’assist per Dimarco, Sucic entra nel novero dei sei calciatori della Serie A 202526 ad aver già servito almeno due assist nelle prime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, assist da record col Sassuolo: solo Yildiz e Nico Paz più giovani di lui. I numeri che evidenziano l’impatto del croato

In questa notizia si parla di: sucic - inter

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Sucic racconta: «Qui all’Inter un gruppo stupendo, Chivu ci ha motivati! Brozovic, Perisic e Kovacic mi hanno detto di…»

Ultimissime Inter LIVE: la probabile formazione anti Fluminense, l’annuncio di Chivu su Pio Esposito, parla Sucic

Inter-Sassuolo, le pagelle: Sucic merita 7. Male Coulibaly, 5 - X Vai su X

Sucic MVP e Coulibaly in difficoltà L’analisi dei voti di Inter-Sassuolo del nostro @riccardotrevisani - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna; Inter-Sassuolo, Dimarco e Carlos Augusto fanno sorridere Chivu: la cronaca, il tabellino e gli highlights; Sucic, assist al debutto con l'Inter in Serie A. Chi è: età, altezza, ruolo, stipendio, vita privata, carriera.

Pagelle GdS - Sucic sublime, giù Acerbi. Applausi per Martinez, ecco Luis Henrique - Un solo bocciato in casa Inter nelle pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 2- Lo riporta msn.com

Di Canio: “Inter, preso un gol sciocchino. Ecco cosa ne penso di Sucic e Luis Henrique” - Le parole di Paolo Di Canio a Sky Sport dopo il successo dell'Inter contro il Sassuolo: 2- Da msn.com