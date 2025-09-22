Subito 613mila euro per l' emergenza nubifragio | ma servirà un altro milione per gli interventi successivi

La Giunta comunale di Cervia ha approvato l’elenco delle spese sostenute nei giorni immediatamente successivi al nubifragio di fine agosto, necessarie per garantire la pubblica incolumità e ripristinare le condizioni minime di sicurezza in città. L’importo complessivo ammonta a circa 613 mila. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

