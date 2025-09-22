Stuprocondannati Ciro Grillo e 3 amici

19.02 Condannati tutti e quattro gli imputati al processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, dopo tre ore di camera di consiglio, ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo,figlio di Beppe, a a Edoardo Capitta e Vittorio Lauria; 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Assen. te anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it