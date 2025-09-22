AGI - Si è chiuso con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di avvenuto nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5Stelle Beppe Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Francesco Corsiglia è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere. Il pubblico ministero Gregorio Capasso aveva sollecitato la condanna per i quattro imputati a 9 anni di reclusione, mentre le difese si erano pronunciate per l'assoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Stupro di gruppo, condannati a 8 anni Grillo jr e due suoi amici. Sei anni e mezzo al quar...