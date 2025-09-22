Stupro di gruppo condannati a 8 anni Grillo jr e due suoi amici Sei anni e mezzo al quar

AGI - Si è chiuso con la  condanna  di tutti e quattro gli  imputati  il  processo  per il presunto  stupro di gruppo  ai danni di avvenuto nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Il collegio del  Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice  Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di  reclusione  a  Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5Stelle  Beppe Grillo, Edoardo Capitta  e  Vittorio Lauria.  Francesco Corsiglia è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere. Il pubblico ministero Gregorio Capasso aveva sollecitato la condanna per i quattro imputati a 9 anni di reclusione, mentre le difese si erano pronunciate per l'assoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it

