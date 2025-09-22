Stupro di gruppo condanna a 8 anni per Ciro Grillo e altri due amici sei anni e sei mesi per il quarto imputato

Lanotiziagiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con la condanna di tutti e quattro gli imputati il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l’accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio, ha inflitto 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. In sede civile verranno poi stabiliti i risarcimenti alle parti lese. Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all’epoca 19enne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

stupro di gruppo condanna a 8 anni per ciro grillo e altri due amici sei anni e sei mesi per il quarto imputato

© Lanotiziagiornale.it - Stupro di gruppo, condanna a 8 anni per Ciro Grillo e altri due amici, sei anni e sei mesi per il quarto imputato

In questa notizia si parla di: stupro - gruppo

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo parla in aula: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno”

Ciro Grillo a processo per stupro di gruppo: "Io innocente"

stupro gruppo condanna 8Stupro di gruppo. Condannati in primo grado Ciro Grillo (a 8 anni) e i tre amici - ll collegio del Tribunale di Tempio Pausania dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del ... Lo riporta huffingtonpost.it

stupro gruppo condanna 8Ciro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo. Stessa pena per due suoi amici, sei anni al quarto imputato - Condanna di tutti e quattro gli imputati per il presunto stupro di gruppo ai danni di due giovani donne avvenuto, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Stupro Gruppo Condanna 8