Stupro di gruppo Ciro Grillo condannato a otto anni
Il tribunale di Tempio Pausania ha emesso la sentenza per il caso di stupro che ha coinvolto Ciro Grillo e altri tre imputati: il figlio del fondatore del M5s, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta sono stati condannati a otto anni di reclusione, mentre Francesco Corsiglia a sei anni e sei mesi. L’udienza era stata inizialmente fissata per il 3 settembre, ma rinviata a causa del lutto che aveva colpito il presidente del collegio giudicante, Marco Contu. Il procuratore capo Gregorio Capasso aveva chiesto pene più severe, chiedendo la condanna a nove anni di carcere. Nessuno degli imputati era presente in aula, così come la vittima delle violenze. 🔗 Leggi su Lettera43.it
